Япония начала готовиться к войне с Китаем после заявлений Си Цзиньпина

Япония наращивает военный потенциал для возможной войны со своим главным историческим соперником — КНР — в связи с последними заявлениями китайского лидера Си Цзиньпина. Как пишет колумнист Bloomberg Хэл Брандс, силовой захват Тайваня Пекином будет иметь катастрофические последствия для Токио.

"Если Тайвань падёт, острова на дальней юго-западной оконечности Японского архипелага могут оказаться незащищёнными. Китай может перекрыть жизненно важные торговые пути, усилить давление вокруг спорных островов Сенкаку и какими-то иными способами прижать своего исторического соперника", — пишет газета.

При этом японское правительство сообщило о том, что не станет стоять в стороне в случае силового захвата Тайваня. По этой причине Токио ускоряет наращивание потенциала в области военного сдерживания и обороны. По предварительной оценке экспертов, Япония намерена купить у США крылатые ракеты "Томагавк" и другое наступательное оружие, направленное на материковую часть Китая.