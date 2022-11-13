Япония начала готовиться к войне с Китаем после заявлений Си Цзиньпина
Bloomberg: Япония готовится к возможной войне с Китаем
Япония наращивает военный потенциал для возможной войны со своим главным историческим соперником — КНР — в связи с последними заявлениями китайского лидера Си Цзиньпина. Как пишет колумнист Bloomberg Хэл Брандс, силовой захват Тайваня Пекином будет иметь катастрофические последствия для Токио.
"Если Тайвань падёт, острова на дальней юго-западной оконечности Японского архипелага могут оказаться незащищёнными. Китай может перекрыть жизненно важные торговые пути, усилить давление вокруг спорных островов Сенкаку и какими-то иными способами прижать своего исторического соперника", — пишет газета.
При этом японское правительство сообщило о том, что не станет стоять в стороне в случае силового захвата Тайваня. По этой причине Токио ускоряет наращивание потенциала в области военного сдерживания и обороны. По предварительной оценке экспертов, Япония намерена купить у США крылатые ракеты "Томагавк" и другое наступательное оружие, направленное на материковую часть Китая.
Ранее Лайф сообщал, что в ходе открытия XX съезда Компартии Китая 16 октября Си Цзиньпин не исключил силового варианта воссоединения Китая с Тайванем. Позже в Минобороны КНР заявили о подготовке к войне. Там напомнили о том, что решительно выступают против любых форм сепаратистской деятельности по достижению независимости Тайваня и вмешательства внешних сил. А Си Цзиньпин поручил повысить боеготовность армии Китая.
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