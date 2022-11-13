Названы пять причин бежать от косметолога
Врач Ходаченко назвала пять причин бежать от косметолога
Чтобы не попасть на удочку некомпетентного косметолога, нужно обратить внимание на пять важных моментов, иначе высоки риски получить противоположный результат вместо омоложения и красоты. Об этом Лайфу рассказала кандидат медицинских наук, врач-дерматовенеролог, косметолог Виктория Ходаченко.
Во-первых, каждый врач обязан иметь диплом о высшем образовании, это его визитная карточка. Если вы сомневаетесь в компетентности специалиста, то смело просите представить соответствующие документы, посоветовала врач. То же самое касается препаратов, у которых нет регистрационных удостоверений РФ.
Во-вторых, следует обратить внимание на внешность самого косметолога, продолжила собеседница Лайфа. Его неестественные черты лица, отсутствие мимики, чрезмерно увеличенные губы или просто неухоженный вид — всё это повод задуматься, нужно ли вам оставаться на приёме. В-третьих, обустройство самого кабинета, где оказываются косметологические услуги.
"Чистота, стерильность, необходимые аппараты для поддержания статуса медицинского учреждения — обязательные составляющие рабочего места мастера. Помните, что правила асептики и антисептики защищают вас от инфицирования и возможных осложнений. Лучше идти в клинику, которая обладает медицинской лицензией", — сказала Ходаченко.
В-четвёртых, только специалист с образованием знает, насколько важно собрать полный анамнез перед процедурой. По словам врача, на приёме косметолог обязан спросить о наличии аллергии, о выполненных ранее процедурах и сопутствующих заболеваниях. Если этого нет, то помашите ручкой такому мастеру и смело идите домой, резюмировала Ходаченко. А в-пятых, это вопрос цены, которая складывается из стоимости материалов, затрат на проверку и оформление сертификатов, а также работы мастера.
"Дешёвые препараты лишают вас гарантии качества. И ещё не забывайте, что работа специалиста также имеет свою цену, ведь восемь лет обучения в высшем учебном заведении плюс постоянные повышения квалификации были оплачены им не только деньгами, но и своим временем", — поделилась медик.
Как ранее писал Лайф, чтобы успеть качественно навести красоту во внешности к Новому году, необходимо начать делать это за месяц-полтора до праздника. За пару дней добиться хорошего результата не получится, но есть простые процедуры, которые могут ненадолго придать свежесть.
shutterstock