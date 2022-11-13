Названы пять причин бежать от косметолога

Чтобы не попасть на удочку некомпетентного косметолога, нужно обратить внимание на пять важных моментов, иначе высоки риски получить противоположный результат вместо омоложения и красоты. Об этом Лайфу рассказала кандидат медицинских наук, врач-дерматовенеролог, косметолог Виктория Ходаченко.

Во-первых, каждый врач обязан иметь диплом о высшем образовании, это его визитная карточка. Если вы сомневаетесь в компетентности специалиста, то смело просите представить соответствующие документы, посоветовала врач. То же самое касается препаратов, у которых нет регистрационных удостоверений РФ.

Во-вторых, следует обратить внимание на внешность самого косметолога, продолжила собеседница Лайфа. Его неестественные черты лица, отсутствие мимики, чрезмерно увеличенные губы или просто неухоженный вид — всё это повод задуматься, нужно ли вам оставаться на приёме. В-третьих, обустройство самого кабинета, где оказываются косметологические услуги.

"Чистота, стерильность, необходимые аппараты для поддержания статуса медицинского учреждения — обязательные составляющие рабочего места мастера. Помните, что правила асептики и антисептики защищают вас от инфицирования и возможных осложнений. Лучше идти в клинику, которая обладает медицинской лицензией", — сказала Ходаченко.

В-четвёртых, только специалист с образованием знает, насколько важно собрать полный анамнез перед процедурой. По словам врача, на приёме косметолог обязан спросить о наличии аллергии, о выполненных ранее процедурах и сопутствующих заболеваниях. Если этого нет, то помашите ручкой такому мастеру и смело идите домой, резюмировала Ходаченко. А в-пятых, это вопрос цены, которая складывается из стоимости материалов, затрат на проверку и оформление сертификатов, а также работы мастера.

"Дешёвые препараты лишают вас гарантии качества. И ещё не забывайте, что работа специалиста также имеет свою цену, ведь восемь лет обучения в высшем учебном заведении плюс постоянные повышения квалификации были оплачены им не только деньгами, но и своим временем", — поделилась медик.