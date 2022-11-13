Названы три причины сдать кровь на железо

Беременным и менструирующим женщинам важно знать содержание железа в крови, об этом Лайфу рассказала диетолог-эндокринолог Алёна Барредо. У вторых ежедневная кровопотеря выводит намного больше вещества, чем можно употребить.

"Кровопотеря во время месячных намного превышает ежедневное употребление железа. Плюс потеря железа вместе с эпителием. Наши клетки постоянно обновляются и теряем мы железо в том числе в кишечнике, в слизистых языка, в желудке, по всему ЖКТ", — пояснила медик.

Ещё от недостатка железа страдают беременные женщины, которые расходуют его на строительство клеток будущего ребёнка. При этом им не поможет даже регулярное употребление продуктов с высоким содержанием вещества. Третьей причиной сдать анализ Барредо назвала хронически вялое состояние.

"Если вас постоянно тянет в сон, вы не можете проснуться, ложитесь рано и всё равно не высыпаетесь или спите очень тревожно. Это тоже признак низкого железа. Если есть симптомы выпадения волос, отслойки ногтей, сухости кожи. Это тоже может быть признак низкого железа. Частая заболеваемость это тоже повод сдать железо", — заключила собеседница Лайфа.