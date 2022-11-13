"Нам нужно выжить!": Министр энергетики Украины раскрыл дальнейшие шаги Киева
FT: Министр энергетики Украины Галущенко пообещал продолжить национализацию предприятий
Киевские власти намерены продолжать национализировать предприятия, которые не хотят поддерживать украинскую армию. Об этом сообщил Министр энергетики Украины Герман Галущенко, пишет газета Financial Times. По его словам, правительство Незалежной следит за тем, чтобы предприятия содействовали ВСУ и помогали экономике.
"Нам нужно выжить. Это общая задача для всех. Если государство увидит, что кто-то пытается самостоятельно играть в какие-то игры, не для достижения этой цели, конечно, я уверен, что будут приняты определённые решения", — сказал он, отвечая на вопрос о дальнейшей национализации.
Ранее стало известно, что национализированные Незалежной активы предприятий "Укрнафта" и "Мотор Сич" перешли под контроль Минобороны страны. Как заявил председатель Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов, передача активов прежним владельцам или возмещение им их стоимости возможна, но после завершения действия военного положения. Он объяснил необходимость принятия решений о национализации "обеспечением потребностей" Украины в текущих условиях.
Также Лайф рассказывал, что СБУ заявила о задержании директора компании "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева по подозрению в сотрудничестве с РФ и сговоре с представителями российского "Ростеха". Позже были опубликованы аудиозаписи, якобы подтверждающие связь директора фирмы "Мотор Сич" с РФ.
ТАСС / Тришин Николай