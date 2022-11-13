"Нам нужно выжить!": Министр энергетики Украины раскрыл дальнейшие шаги Киева

Киевские власти намерены продолжать национализировать предприятия, которые не хотят поддерживать украинскую армию. Об этом сообщил Министр энергетики Украины Герман Галущенко, пишет газета Financial Times. По его словам, правительство Незалежной следит за тем, чтобы предприятия содействовали ВСУ и помогали экономике.

"Нам нужно выжить. Это общая задача для всех. Если государство увидит, что кто-то пытается самостоятельно играть в какие-то игры, не для достижения этой цели, конечно, я уверен, что будут приняты определённые решения", — сказал он, отвечая на вопрос о дальнейшей национализации.