Российская гимнастка Туголукова сменила спортивное гражданство на кипрское

Молодая гимнастка Вера Туголукова сменила своё спортивное гражданство с российского на кипрское, сообщается на официальном сайте Международной федерации гимнастики (FIG).

14-летняя спортсменка является чемпионкой России среди юниоров в командном зачёте и в упражнениях с обручем. Кроме того, она брала серебро в упражнениях с мячом.