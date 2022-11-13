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13 ноября, 09:17

Российская гимнастка Туголукова сменила спортивное гражданство на кипрское

Молодая гимнастка Вера Туголукова сменила своё спортивное гражданство с российского на кипрское, сообщается на официальном сайте Международной федерации гимнастики (FIG).

14-летняя спортсменка является чемпионкой России среди юниоров в командном зачёте и в упражнениях с обручем. Кроме того, она брала серебро в упражнениях с мячом.

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Ранее Лайф сообщал, что 18-летний российский футболист Владислав Голдин задумался о получении гражданства Сербии. Он является воспитанником академии "Спартака", однако уже достаточно давно выступает за клуб "Црвена Звезда" из Белграда.

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VK / Художественная гимнастика России

Артур Белкин

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