"Укроборонпром" похвастался семикратным ростом поставок оружия ВСУ
Предприятия "Укроборонпрома" увеличили поставки вооружений для ВСУ в среднем в семь раз относительно прошлого года. Об этом сообщил замгендиректора госконцерна Остап Еднак в эфире украинского телемарафона "Единые новости".
"Наши предприятия в среднем в семь раз больше поставили [ВСУ] вооружения и военной техники, чем в прошлом году. Некоторые — в 15 раз увеличили мощности. Мы работаем и удовлетворим потребности "Укроборонпрома", — сказал Еднак.
Также в октябре "Укроборонпром" анонсировал выпуск беспилотника с дальностью полёта в тысячу километров и весом боевой части в 75 килограммов. По последним данным Минобороны Украины, за год ВСУ получили более 13 миллионов единиц оружия и техники, включая новые образцы вооружений.
ТАСС / АР / Kostiantyn Liberov