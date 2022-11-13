"Укроборонпром" похвастался семикратным ростом поставок оружия ВСУ

Предприятия "Укроборонпрома" увеличили поставки вооружений для ВСУ в среднем в семь раз относительно прошлого года. Об этом сообщил замгендиректора госконцерна Остап Еднак в эфире украинского телемарафона "Единые новости".

"Наши предприятия в среднем в семь раз больше поставили [ВСУ] вооружения и военной техники, чем в прошлом году. Некоторые — в 15 раз увеличили мощности. Мы работаем и удовлетворим потребности "Укроборонпрома", — сказал Еднак.