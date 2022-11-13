Вашингтон развернул на Украине величайшую пропагандистскую войну современности, которая преследует цель настроить население против России. Об этом заявила в интервью Junge Welt бывший член Европейского парламента Клэр Дейли.

"Многие обвиняли Россию в пропаганде, но на самом деле всё диктуется финансируемыми США аналитическими центрами и СМИ", — сказала она.

По её убеждению, "махинации" НАТО под американским руководством вынудили Москву начать спецоперацию на Украине. Дейли уверена, что Вашингтон разыграл этот сценарий, чтобы ослабить Россию, причём нестабильность подогревалась со стороны Белого дома ещё с 2014 года. За это время в Донбассе погибло около 15 тысяч жителей, напомнила политик. По её мнению, Запад намеренно затягивает украинский конфликт, чтобы извлечь прибыль.

"Сегодня тех, кто выступает за мир между Москвой и Киевом, называют поджигателями войны. Однако этот нарратив навязывают люди, которые пытаются использовать украинцев как пушечное мясо в "священной войне с Россией", в то время как американские и европейские военные компании получают колоссальную прибыль, отправляя огромное количество оружия ВСУ", — пишет издание.

Дейли в очередной раз отметила, что отправки Европой вооружения Киеву и жёсткие санкции явно не сработали, а лишь ударили по простым гражданам ЕС и Украины. "Экономические ограничения против России стали призывом к войне, не к миру", — заключила она.