Просто оступился: Появилось видео страшной гибели байкера при падении со скалы в селе Абрау-Дюрсо
Мотоциклист сорвался со скалы в селе Абрау-Дюрсо и разбился насмерть
Погибший мотоциклист Михаил Б. Обложка © vk.com / ДТП и ЧП Новороссийска
Жуткая трагедия произошла недалеко от базы Лиманчик в селе Абрау-Дюрсо Краснодарского края. Мотоциклист сорвался со скалы и от полученных травм скончался на месте. Последние минуты его жизни запечатлел его товарищ.
Мотоциклист сорвался со скалы в Абрау-Дюрсо и погиб. Видео © vk.com / Мото помощь ДТП Юг РФ
На опубликованных кадрах видно, как мотоциклист плавно едет на питбайке и вот уже собирается тормозить. В какой-то момент он не справляется с управлением, падает с байка. Затем мужчина просто оступается и срывается вниз со скалы — всё происходит за считаные секунды. От полученных травм он скончался на месте.
Погибшего мужчину звали Михаил Б. Он был эндуро-мотоциклистом — ездил по бездорожью и на специализированных спортивных трассах, начинённых брёвнами. Как пишут местные жители, у него остались двое маленьких детей.
Ранее Лайф сообщал, что в Нижегородской области 13-летний подросток погиб в результате ДТП с участием трёх скутеров, велосипеда и автомобиля. К месту аварии скорая помощь приехала за 8,5 минуты, однако спасти велосипедиста не удалось. Ещё один пострадавший — подросток 15 лет — получил перелом ключицы.