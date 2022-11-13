Просто оступился: Появилось видео страшной гибели байкера при падении со скалы в селе Абрау-Дюрсо

Жуткая трагедия произошла недалеко от базы Лиманчик в селе Абрау-Дюрсо Краснодарского края. Мотоциклист сорвался со скалы и от полученных травм скончался на месте. Последние минуты его жизни запечатлел его товарищ.

Мотоциклист сорвался со скалы в Абрау-Дюрсо и погиб. Видео © vk.com / Мото помощь ДТП Юг РФ

На опубликованных кадрах видно, как мотоциклист плавно едет на питбайке и вот уже собирается тормозить. В какой-то момент он не справляется с управлением, падает с байка. Затем мужчина просто оступается и срывается вниз со скалы — всё происходит за считаные секунды. От полученных травм он скончался на месте.

Погибшего мужчину звали Михаил Б. Он был эндуро-мотоциклистом — ездил по бездорожью и на специализированных спортивных трассах, начинённых брёвнами. Как пишут местные жители, у него остались двое маленьких детей.