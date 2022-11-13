Кардиолог составил топ-10 главных витаминов для сердца

Чтобы избежать сердечно-сосудистых заболеваний и поддержать работу сердца, необходимо принимать витамины и минералы. Врач-терапевт, врач-кардиолог "СМ-Клиники" Рустем Османов перечислил Лайфу наиболее важные из них.

"Кальций играет важную роль в регуляции частоты сердечных сокращений и ритма, а также необходим для укрепления стенок вен и артерий. Низкий уровень кальция в крови увеличивает риск желудочковой тахикардии или слишком быстрые сокращения нижних палат сердца", — привёл пример медик.

Однако он предупредил, что опасным для здоровья сердца может оказаться как недостаток, так и избыток кальция. Чтобы восполнить его дефицит, нужно употреблять рыбий жир и кисломолочные продукты. Второй важный витамин для сердца — магний, без него поднимается давление, так как стенки сосудов — это тоже мышечная ткань. Магний способствует расслаблению сердечной мышцы и улучшает метаболизм, предотвращая аритмию. По словам доктора, для восполнения магния нужны бобовые, рыба и мясо.

Замыкает тройку самых важных элементов калий, который обеспечивает нормальное сокращение мышц и передачу нервных импульсов. Потребление рекомендуемого количества — 4700 миллиграммов в день — снижает риск возникновения сердечных заболеваний, сердечных приступов и инсультов, пояснил Османов. Для поддержания уровня калия в организме следует употреблять орехи, картофель, сухофрукты.

Собеседник Лайфа также назвал необходимыми для работы сердца витамин С, Q10 (коэнзим), фосфор, витамин Е (токоферол), витамин В1 (тиамин), витамины группы А (ретинол), витамин B6. Например, витамин С (аскорбиновая кислота) хорошо способствует активации метаболизма, разрушающе воздействует на холестерин и укрепляет сердечную мышцу, объяснил Османов.

"Q10 (коэнзим) — витаминоподобное вещество, обеспечивает сердце энергией, способствует нормализации кровообращения и сократительной функции. При сбалансированном питании коэнзим Q10 синтезируется в печени. При дефиците этого вещества замедляются обменные процессы, организм стареет значительно быстрее. Основным симптомом, сигнализирующим о дефиците коэнзима Q10, является постоянное ощущение усталости", — рассказал он Лайфу.

Врач подчеркнул, что коэнзим отлично понижает давление и улучшает обмен веществ, а содержится это вещество в шпинате, брокколи, арахисе, клубнике и апельсинах. Фосфор способствует регулированию сокращений мышечных тканей; присутствует в хлебе с отрубями, сухофруктах и спарже, добавил медик. И, наконец, витамин B6 (пиридоксин) нормализует работу сосудов носа, глаз, головного мозга, активизирует липидный метаболизм, его можно найти в мясе, рыбьем жире, бобовых культурах и молоке.