В ФРГ рассказали о "подарке" Запада для России

Экономические санкции стран Запада против России сблизили Москву ещё сильнее с Китаем и сделали страны настоящими союзниками. Об этом пишет обозреватель Deutsche Wirtschafts Nachrichten Грегори Улиг.

"Экспорт из КНР в Россию летом вырос на 23 процента, это помогло Пекину обогнать Европу. В октябре товарооборот между странами увеличился на 35 процентов", — отметил Улиг в своём материале.

По мнению автора статьи, Москва и Пекин имеют потенциал для увеличения объёмов поставок по железной дороге, что может позволить куда быстрее доставлять товары и ещё сильнее сблизить стороны.