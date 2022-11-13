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13 ноября, 09:34

В ФРГ рассказали о "подарке" Запада для России

DWN: Санкции Запада принесли России нового союзника в лице Китая

Экономические санкции стран Запада против России сблизили Москву ещё сильнее с Китаем и сделали страны настоящими союзниками. Об этом пишет обозреватель Deutsche Wirtschafts Nachrichten Грегори Улиг.

"Экспорт из КНР в Россию летом вырос на 23 процента, это помогло Пекину обогнать Европу. В октябре товарооборот между странами увеличился на 35 процентов", — отметил Улиг в своём материале.

По мнению автора статьи, Москва и Пекин имеют потенциал для увеличения объёмов поставок по железной дороге, что может позволить куда быстрее доставлять товары и ещё сильнее сблизить стороны.

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shutterstock

Артур Белкин

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