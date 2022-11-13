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13 ноября, 09:50

Украина и США решили вместе построить малый модульный реактор

Украина и США планируют возвести на территории Незалежной малый модульный реактор, сообщила посол Незалежной в Вашингтоне Оксана Маркарова в своих соцсетях.

"Сегодня в рамках 27-й климатической конференции ООН специальный посланник президента США по климату Джон Керри и министр энергетики Украины Герман Галущенко объявили о начале пилотного проекта по строительству на Украине малого модульного реактора", — отметила Маркарова.

В качестве участников проекта выступят украинский "Энергоатом", Совет национальной безопасности и обороны Украины, международный консорциум Аргоннской национальной лаборатории и Государственный научно-технический центр ядерной и радиационной безопасности Украины. Кроме того, целый ряд компаний выступит в качестве партнёров проекта.

Отметим, что малые модульные реакторы отличаются от тех, которые устанавливаются на АЭС своими размерами, и могут быть установлены в труднодоступных местах, где нет возможности построить крупные станции.

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shutterstock

Артур Белкин

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