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Регион
Опубликовано 13 ноября 2022, 10:43
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ВСУ вынужденно оставили Майорск и начали строить новую линию обороны

Украинский военный заявил об уходе ВСУ из Майорска из-за работы российской артиллерии

Общественный деятель и военнослужащий украинской армии Владимир Кухар сообщил в соцсетях, что ВСУ оставили Майорск недалеко от Горловки, так как у ВС России на данном направлении "раз в десять больше артиллерии".

"Майорск вынужденно оставлен, и строится новая линия обороны", — написал он, подчеркнув, что отбить город обратно у ВСУ вряд ли получится.

Кухар также напомнил, что именно в Майорске расположена часть инфраструктуры канала Северский Донец — Донбасс, из которого вода поступала в Донецкую область. После отступления ВСУ шлюзы на дамбе могут быть открыты, а вода пущена вновь в Донецк и Горловку, предположил он.

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Напомним, украинские военные оставили позиции в посёлке Опытное под Авдеевкой в Донецкой Народной Республике. Причиной стала продолжительная осада населённого пункта со стороны российских войск. На бывших позициях ВСУ найдены радиостанции и документы, "представляющие оперативный интерес".

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ТАСС / АР / Kostiantyn Liberov

Татьяна Миссуми
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