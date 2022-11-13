ВСУ вынужденно оставили Майорск и начали строить новую линию обороны

Общественный деятель и военнослужащий украинской армии Владимир Кухар сообщил в соцсетях, что ВСУ оставили Майорск недалеко от Горловки, так как у ВС России на данном направлении "раз в десять больше артиллерии".

"Майорск вынужденно оставлен, и строится новая линия обороны", — написал он, подчеркнув, что отбить город обратно у ВСУ вряд ли получится.

Кухар также напомнил, что именно в Майорске расположена часть инфраструктуры канала Северский Донец — Донбасс, из которого вода поступала в Донецкую область. После отступления ВСУ шлюзы на дамбе могут быть открыты, а вода пущена вновь в Донецк и Горловку, предположил он.