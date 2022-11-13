ВСУ вынужденно оставили Майорск и начали строить новую линию обороны
Украинский военный заявил об уходе ВСУ из Майорска из-за работы российской артиллерии
Общественный деятель и военнослужащий украинской армии Владимир Кухар сообщил в соцсетях, что ВСУ оставили Майорск недалеко от Горловки, так как у ВС России на данном направлении "раз в десять больше артиллерии".
"Майорск вынужденно оставлен и строится новая линия обороны", — написал он, подчеркнув, что отбить город обратно у ВСУ вряд ли получится.
Кухар также напомнил, что именно в Майорске расположена часть инфраструктуры канала "Северский Донец — Донбасс", из которого вода поступала в Донецкую область. После отступления ВСУ шлюзы на дамбе могут быть открыты, а вода пущена вновь в Донецк и Горловку, предположил он.
Напомним, украинские военные оставили позиции в посёлке Опытное под Авдеевкой в Донецкой Народной Республике. Причиной стала продолжительная осада населённого пункта со стороны российских войск. На бывших позициях ВСУ найдены радиостанции и документы, "представляющие оперативный интерес".
Специальная военная операция на Украине
ТАСС / АР / Kostiantyn Liberov