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13 ноября, 11:18

В Черкасской области уничтожен арсенал Воздушных сил Украины

Российские военные уничтожили арсенал Воздушных сил Украины в Черкасской области. Как сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, удар был нанесён высокоточными ракетами воздушного базирования.

"Высокоточными ракетами воздушного базирования в населённом пункте Дубиевка Черкасской области уничтожен арсенал с авиационными средствами поражения Воздушных сил Украины", — рассказал Конашенков на брифинге.

ВС России уничтожили две американские РЛС украинских военных

ВС России уничтожили две американские РЛС украинских военных

Ранее в военном ведомстве сообщили, что украинская армия лишилась более 160 человек после провальных атак на Купянском направлении. Вместе с тем была поражена ротная тактическая группа ВСУ в районе населённого пункта Песчаное Харьковской области.

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ТАСС / Дмитрий Рогулин

Оксана Попова

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