В Черкасской области уничтожен арсенал Воздушных сил Украины
Российские военные уничтожили арсенал Воздушных сил Украины в Черкасской области. Как сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, удар был нанесён высокоточными ракетами воздушного базирования.
"Высокоточными ракетами воздушного базирования в населённом пункте Дубиевка Черкасской области уничтожен арсенал с авиационными средствами поражения Воздушных сил Украины", — рассказал Конашенков на брифинге.
Ранее в военном ведомстве сообщили, что украинская армия лишилась более 160 человек после провальных атак на Купянском направлении. Вместе с тем была поражена ротная тактическая группа ВСУ в районе населённого пункта Песчаное Харьковской области.
ТАСС / Дмитрий Рогулин