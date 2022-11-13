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Регион
Опубликовано 13 ноября 2022, 11:18

В Черкасской области уничтожен арсенал Воздушных сил Украины

Российские военные уничтожили арсенал Воздушных сил Украины в Черкасской области. Как сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, удар был нанесён высокоточными ракетами воздушного базирования.

"Высокоточными ракетами воздушного базирования в населённом пункте Дубиевка Черкасской области уничтожен арсенал с авиационными средствами поражения Воздушных сил Украины", — рассказал Конашенков на брифинге.

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Ранее в военном ведомстве сообщили, что украинская армия лишилась более 160 человек после провальных атак на Купянском направлении. Вместе с тем была поражена ротная тактическая группа ВСУ в районе населённого пункта Песчаное Харьковской области.

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ТАСС / Дмитрий Рогулин

Оксана Попова
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