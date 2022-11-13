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13 ноября, 11:17

Минобороны РФ подтвердило полное освобождение Майорска

Российские военные в ходе успешных наступательных действий полностью освободили населённый пункт Майорск в Донецкой Народной Республике. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении в результате успешных наступательных действий российских войск полностью освобождён посёлок Майорск", — отметил Конашенков.

Представитель ведомства также отметил, что в результате действий российских военных уничтожены техника и живая сила противника.

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Ранее общественный деятель и военнослужащий украинской армии Владимир Кухар сообщил в соцсетях, что ВСУ оставили Майорск недалеко от Горловки, так как у ВС России на данном направлении "раз в десять больше артиллерии".

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ТАСС / Красильников Станислав

Артур Белкин

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