Украинский вертолёт Ми-8 сбит в Днепропетровской области

В ходе специальной военной операции на Украине российскими военными был сбит украинский вертолёт Ми-8 в Днепропетровской области. Как сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, также за сутки было ликвидировано шесть дронов ВСУ.

"Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены шесть беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Каменка Харьковской области, Новокраснянка, Нижняя Дуванка, Куземовка ЛНР, Благовещенка и Павловка ДНР", — сказал Конашенков на брифинге.