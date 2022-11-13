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Опубликовано 13 ноября 2022, 11:25

Украинский вертолёт Ми-8 сбит в Днепропетровской области

В Минобороны сообщили об уничтожении вертолёта Ми-8 и шести беспилотников ВСУ

В ходе специальной военной операции на Украине российскими военными был сбит украинский вертолёт Ми-8 в Днепропетровской области. Как сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, также за сутки было ликвидировано шесть дронов ВСУ.

"Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены шесть беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Каменка Харьковской области, Новокраснянка, Нижняя Дуванка, Куземовка ЛНР, Благовещенка и Павловка ДНР", — сказал Конашенков на брифинге.

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Ранее Лайф рассказывал, что российские истребители сбили в районе населённого пункта Ясная Поляна Запорожской области украинский вертолёт Ми-8 во время выполнения боевых задач в ходе спецоперации.

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ТАСС / АР / Evgeniy Maloletka

Оксана Попова
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