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Опубликовано 13 ноября 2022, 11:32

ВСУ потеряли в бою у города Запорожья 30 иностранных инструкторов и наёмников

ВС РФ уничтожили три артсистемы М777 и до 30 наёмников около города Запорожья

Российские подразделения подавили три артиллерийские системы М777 и ликвидировали до 30 иностранных наёмников вблизи города Запорожья. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В ходе контрбатарейной борьбы в районе города Запорожья уничтожены три артиллерийские системы М777 производства США, а также до 30 иностранных инструкторов и наёмников, входивших в состав артиллерийских расчётов", — отметил он.

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Также сообщалось, что российские военные в ходе проведения СВО уничтожили около 110 бойцов ВСУ, два танка, четыре боевые бронированные машины и шесть автомобилей на Купянском направлении.

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ТАСС / ZUMA / Spc. Wyatt Moore

Татьяна Миссуми
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