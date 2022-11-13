ВСУ потеряли в бою у города Запорожья 30 иностранных инструкторов и наёмников
ВС РФ уничтожили три артсистемы М777 и до 30 наёмников около города Запорожья
Российские подразделения подавили три артиллерийские системы М777 и ликвидировали до 30 иностранных наёмников вблизи города Запорожья. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В ходе контрбатарейной борьбы в районе города Запорожья уничтожены три артиллерийские системы М777 производства США, а также до 30 иностранных инструкторов и наёмников, входивших в состав артиллерийских расчётов", — отметил он.
Также сообщалось, что российские военные в ходе проведения СВО уничтожили около 110 бойцов ВСУ, два танка, четыре боевые бронированные машины и шесть автомобилей на Купянском направлении.
ТАСС / ZUMA / Spc. Wyatt Moore