ВСУ потеряли в бою у города Запорожья 30 иностранных инструкторов и наёмников

Российские подразделения подавили три артиллерийские системы М777 и ликвидировали до 30 иностранных наёмников вблизи города Запорожья. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В ходе контрбатарейной борьбы в районе города Запорожья уничтожены три артиллерийские системы М777 производства США, а также до 30 иностранных инструкторов и наёмников, входивших в состав артиллерийских расчётов", — отметил он.