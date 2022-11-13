Более 70 бойцов ВСУ и наёмников погибли на минном поле у Стельмаховки

Бойцы Вооружённых сил Украины (ВСУ) и иностранные наёмники предприняли безуспешную атаку на позиции ВС РФ в районе Стельмаховки в ЛНР и были вытеснены на минное поле, где понесли большие потери. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Стельмаховка ЛНР украинские войска силами до ротной тактической группы, усиленной формированиями иностранных наёмников, предприняли безуспешную попытку атаковать позиции российских войск одновременно с трёх направлений. Сосредоточенным огнём российских войск подразделения противника были вытеснены на минное поле и, понеся потери, рассеяны. Потери противника составили свыше 70 украинских военнослужащих и боевиков", — заявил Конашенков.

Помимо этого ВСУ потеряли один танк, два автомобиля и три боевые бронемашины.