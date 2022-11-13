Камбоджа направит сапёров в Польшу для обучения солдат ВСУ разминированию

Сапёры Камбоджи совместно со специалистами из Японии обучат украинских военных навыкам разминирования. Как сообщил премьер-министр королевства Хун Сен, для этого они в скором времени направятся в Польшу. Информация следует из заявления МИД.

В офисе премьера сообщили, что позицию Сен озвучил в ходе двусторонних встреч с руководителем Евросовета Шарлем Мишелем, президентом США Джо Байденом и премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Так, министр Камбоджи заявил о недопустимости применения ядерного оружия и сообщил сторонам об отправке сапёров в Польшу.

"Он проинформировал президента Байдена о взаимодействии Камбоджи и Японии <…> по вопросу отправки камбоджийских сапёров, которые помогут обучить украинскую команду сапёров в Польше, и об адресованной Японии просьбе Украины предоставить оборудование для проведения разминирования", — сказано в письме МИД.