Звезда "Сумерек" Тейлор Лотнер женился на Тейлор Лотнер

Американский актёр Тейлор Лотнер, известный по роли в киносаге "Сумерки", женился на 24-летней возлюбленной Тейлор Доум, с которой он встречался на протяжении пяти лет. Об этом пишет портал Daily Mail.

По данным издания, свадебная церемония состоялась недалеко от города Пасо-Роблес в американском штате Калифорния. Поздравить молодожёнов пришло около 100 человек. Издание напоминает, что 30-летний голливудский актёр объявил о помолвке годом ранее, поэтому свадьба вряд ли удивила поклонников "Сумерек".