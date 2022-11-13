Звезда "Сумерек" Тейлор Лотнер женился на Тейлор Лотнер
Тейлор Лотнер и Тейлор Доум. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / aydome / taylorlautner
Американский актёр Тейлор Лотнер, известный по роли в киносаге "Сумерки", женился на 24-летней возлюбленной Тейлор Доум, с которой он встречался на протяжении пяти лет. Об этом пишет портал Daily Mail.
По данным издания, свадебная церемония состоялась недалеко от города Пасо-Роблес в американском штате Калифорния. Поздравить молодожёнов пришло около 100 человек. Издание напоминает, что 30-летний голливудский актёр объявил о помолвке годом ранее, поэтому свадьба вряд ли удивила поклонников "Сумерек".
Ранее сообщалось, что в августе голливудский актёр Бен Аффлек и певица Дженнифер Лопес сыграли вторую свадьбу в штате Джорджия в кругу родных и близких. Все гости, включая друга Аффлека, актёра Мэтта Деймона с женой, были одеты в белое, чтобы не нарушать стилистику праздника, выполненную в светлых оттенках и цветочных композициях.