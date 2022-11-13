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Опубликовано 13 ноября 2022, 11:51
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Подсчитаны сроки переброски 40 тысяч бойцов ВСУ с Херсонского фронта на Запорожский

Рогов: Переброска 40 тысяч бойцов ВСУ с Херсонского фронта на Запорожский займёт 1–2 недели

Переброска 40 тысяч украинских военных с Херсонского направления на Запорожское займёт около двух недель. Как заявил ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, после этого ВСУ, по всей вероятности, перейдут к активным боевым действиям.

"Мы в ожидании. Думаю, это ожидание продлится до момента перегруппировки ВСУ, потому что порядка 40 тысяч человек пойдут к нам, тут нет сомнений. Я думаю, что обострение на линии фронта может произойти в течение недели-двух", — сказал Рогов.

О том, что ВСУ перебрасывают силы с Херсонского направления на Запорожское для дальнейшего контрнаступления, стало известно вчера. В настоящее время линия обороны укрепляется из-за возможных планов ВСУ бросить на прорыв максимальные силы. По словам Рогова, план украинской армии заключается в том, чтобы дойти до Бердянска, попутно захватив Васильевку, Пологи и Мелитополь. Также Киев жаждет бросить силы на форсирование Днепра и захват Запорожской АЭС.

Стало известно о планах Зеленского "рассечь" фронт с помощью 40 тысяч бойцов
Стало известно о планах Зеленского "рассечь" фронт с помощью 40 тысяч бойцов
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ТАСС / АР / Francisco Seco

Оксана Попова
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