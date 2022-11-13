Подсчитаны сроки переброски 40 тысяч бойцов ВСУ с Херсонского фронта на Запорожский

Переброска 40 тысяч украинских военных с Херсонского направления на Запорожское займёт около двух недель. Как заявил ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, после этого ВСУ, по всей вероятности, перейдут к активным боевым действиям.

"Мы в ожидании. Думаю, это ожидание продлится до момента перегруппировки ВСУ, потому что порядка 40 тысяч человек пойдут к нам, тут нет сомнений. Я думаю, что обострение на линии фронта может произойти в течение недели-двух", — сказал Рогов.