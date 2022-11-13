Америка обязана прекратить спонсирование Украины, новые члены Конгресса США должны предложить соответствующий законопроект. Об этом заявила экс-помощница сенатора от штата Юта Кэтрин Томпсон в материале для журнала The Federalist. По её мнению, лучше использовать данные средства для американцев.

"Не секрет, что отношения США и Украины стали напоминать полноценный союз без официального договора. Нет конца и края требованиям Киева об увеличении поставок вооружений. Общая сумма поддержки, одобренная Конгрессом для него, превысила 66 миллиардов долларов. Настало время превратить риторику "Америка прежде всего" в политику", — говорит Томпсон.

По её мнению, подобные расходы на Незалежную и энергетическая политика властей США приводят к резкому повышению инфляции и стоимости жизни граждан Америки. Томпсон выступила за отказ от "бесконечных войн", которые приносят прибыль лишь организациям в военной сфере. По её словам, Киев станет "первой проверкой" нового Конгресса США на соответствие принципу "Америка превыше всего".