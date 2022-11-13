В Запорожье рассказали, как распутица повлияет на перемещение ВСУ

Распутица и осенняя погода слабо повлияют на оперативное перемещение украинских военных на Запорожском направлении, считает председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Учитывая современные средства ведения боя: ударные беспилотники, тяжёлую артиллерию, РСЗО, фактор погоды не так сильно влияет", — объяснил он ТАСС.

Рогов добавил, что в Запорожской области нет естественных преград и лесов, в регионе степная зона. По его словам, на данном участке много дорог: хоть они не безупречные, но для прохождения тяжёлой техники приемлемы.