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Регион
Опубликовано 13 ноября 2022, 12:57
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В Запорожье рассказали, как распутица повлияет на перемещение ВСУ

Рогов: Распутица слабо повлияет на перемещение ВСУ на Запорожском направлении

Распутица и осенняя погода слабо повлияют на оперативное перемещение украинских военных на Запорожском направлении, считает председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Учитывая современные средства ведения боя: ударные беспилотники, тяжёлую артиллерию, РСЗО, фактор погоды не так сильно влияет", — объяснил он ТАСС.

Рогов добавил, что в Запорожской области нет естественных преград и лесов, в регионе степная зона. По его словам, на данном участке много дорог: хоть они не безупречные, но для прохождения тяжёлой техники приемлемы.

Стало известно о планах Зеленского "рассечь" фронт с помощью 40 тысяч бойцов
Стало известно о планах Зеленского "рассечь" фронт с помощью 40 тысяч бойцов

Ранее Рогов заявил, что переброска 40 тысяч бойцов ВСУ с Херсонского фронта на Запорожский займёт 1–2 недели. После этого ВСУ, по всей вероятности, перейдут к активным боевым действиям.

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ТАСС / АР / Kostiantyn Liberov

Никита Осипов
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