В Запорожье рассказали, как распутица повлияет на перемещение ВСУ
Рогов: Распутица слабо повлияет на перемещение ВСУ на Запорожском направлении
Распутица и осенняя погода слабо повлияют на оперативное перемещение украинских военных на Запорожском направлении, считает председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Учитывая современные средства ведения боя: ударные беспилотники, тяжёлую артиллерию, РСЗО, фактор погоды не так сильно влияет", — объяснил он ТАСС.
Рогов добавил, что в Запорожской области нет естественных преград и лесов, в регионе степная зона. По его словам, на данном участке много дорог: хоть они не безупречные, но для прохождения тяжёлой техники приемлемы.
Ранее Рогов заявил, что переброска 40 тысяч бойцов ВСУ с Херсонского фронта на Запорожский займёт 1–2 недели. После этого ВСУ, по всей вероятности, перейдут к активным боевым действиям.
ТАСС / АР / Kostiantyn Liberov