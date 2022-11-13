Участники "Битвы экстрасенсов" вызвали дух Пьера Нарцисса и спросили его о причинах смерти

Участники проекта "Битва экстрасенсов" вызвали на контакт дух скончавшегося в июне певца Пьера Нарцисса. Они попытались выведать у "шоколадного зайца" детали его смерти. Новый сезон мистического телешоу стартовал на канале ТНТ.

Супруга артиста Валерия Калачева и его концертный директор Сергей Дворцов считают, что без тёмных сил в гибели артиста не обошлось. По их словам, паранормальные явления стали преследовать близких певца после его смерти. Ясновидящие подтвердили, что в деле "замешана чёрная магия". По их мнению, артист мог "заиграться" с колдовством.

"Нарцисс обращался к экстрасенсу, чтобы открывать денежные потоки на пути к успеху, славе, и тому подобное", — согласился концертный директор.

Кроме того, исполнитель верил в привороты и гадания, именно такими магическими способами он хотел вернуть прежнюю возлюбленную. Одна из участниц телешоу пояснила, что подобные вещи могли выйти боком самому Нарциссу вплоть до смерти. Во время ритуала экстрасенсы разглядели в зеркале лицо музыканта, который якобы через них признался, что много работал, верил магам, но винить кого-то в случившемся не готов.

Впрочем, нашлись участники шоу, которые объяснили скоропостижную смерть артиста алкоголем, чрезмерной усталостью и проблемами с сердцем. Знакомые Нарцисса не стали склоняться ни к одной из версий, оставив место для тайны.