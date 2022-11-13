В Россию начали поставлять японские и европейские авто, которые никогда сюда не привозили

Складские запасы автомобилей иностранных марок в автосалонах могут закончиться к концу текущего года, однако спасти ситуацию может параллельный импорт. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на ГК "Автодом".

Оборот автомобилей, которые были ввезены по параллельному импорту, вырос в стране уже на 25%, и данный показатель будет расти. Тем не менее дилеры продолжают испытывать проблемы, связанные с заморозкой средств на приобретение заказанных автомобилей или их комплектующих. Их ожидание может составить несколько месяцев, а за это время могут измениться курсы валют или же логистические цепочки поставок.

При этом благодаря параллельному импорту в РФ начали ввозить автомобили, которые ранее не были представлены в стране. В частности, речь может идти о Volkswagen ID.6, Volkswagen Bora, Mazda CX-4 и других машинах. Поставляются также и более привычные на наших дорогах автомобили, такие как Range Rover, Land Rover Defender, Range Rover Sport, новый Jeep Grand Cherokee и ряд других моделей.

Так как дилеры заинтересованы в том, чтобы клиент приобрёл автомобиль, они предоставляют различные гарантии для покупателей, которые могут отличаться от тех, что даёт производитель.