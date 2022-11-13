В "Динамо" сообщили о восстановлении Матиаса Норманна после травмы

В "Динамо" рассказали о восстановлении норвежского полузащитника бело-голубых Матиаса Норманна. 26-летний футболист не появлялся на поле с 8 октября, после того как травмировал плечо в выездной игре 12-го тура РПЛ против ЦСКА (1:1).

"Норманн завершает этап восстановления после травмы плеча. Сможет ли он сыграть с ЦСКА? Пока не комментируем", — сообщили в пресс-службе "Динамо" в беседе со "Спорт-Экспресс".

Норвежец перешёл в клуб на правах аренды из "Ростова" в сентябре. В сезоне 2022/2023 Норманн принял участие в шести матчах бело-голубых и не отличился результативными действиями.