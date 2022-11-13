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13 ноября, 12:35

Автобус с 49 противниками Санду дотла сгорел под Кишинёвом

В Молдавии загорелся автобус с 49 пассажирами, ехавшими на митинг против Санду

<p>В Молдавии сгорел автобус с противниками Санду. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/rusputnikmd/34580" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Sputnik Молдова</a></p>

В Молдавии сгорел автобус с противниками Санду. Фото © Telegram / Sputnik Молдова

В Молдавии на междугородней трассе близ города Страшены загорелся автобус с 49 пассажирами внутри. Кадры с места событий публикует Sputnik.

В Молдавии сгорел автобус с противниками Санду. Фото © Telegram / Sputnik Молдова

В Молдавии сгорел автобус с противниками Санду. Фото © Telegram / Sputnik Молдова

По данным правоохранителей, транспортное средство следовало из Бельцов в Кишинёв, а пассажиры собирались принять участие в воскресном антиправительственном митинге. О пострадавших или погибших не сообщается.

В Кишинёве акция протеста вновь собрала тысячи недовольных

В Кишинёве акция протеста вновь собрала тысячи недовольных

Напомним, антиправительственные митинги в Молдавии длятся с сентября. Жители страны в ходе демонстраций требуют отставки президента Санду и скандируют: "Америка, иди домой!" 9 октября антиправительственный митинг в Кишинёве собрал около 60 тысяч человек митингующие призывали правительство уйти в отставку и требовали досрочных выборов в Парламент.

Матвей Шандрыголов

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