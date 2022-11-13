Автобус с 49 противниками Санду дотла сгорел под Кишинёвом

В Молдавии на междугородней трассе близ города Страшены загорелся автобус с 49 пассажирами внутри. Кадры с места событий публикует Sputnik.

В Молдавии сгорел автобус с противниками Санду. Фото © Telegram / Sputnik Молдова

По данным правоохранителей, транспортное средство следовало из Бельцов в Кишинёв, а пассажиры собирались принять участие в воскресном антиправительственном митинге. О пострадавших или погибших не сообщается.