Автобус с 49 противниками Санду дотла сгорел под Кишинёвом
В Молдавии загорелся автобус с 49 пассажирами, ехавшими на митинг против Санду
В Молдавии на междугородней трассе близ города Страшены загорелся автобус с 49 пассажирами внутри. Кадры с места событий публикует Sputnik.
По данным правоохранителей, транспортное средство следовало из Бельцов в Кишинёв, а пассажиры собирались принять участие в воскресном антиправительственном митинге. О пострадавших или погибших не сообщается.
Напомним, антиправительственные митинги в Молдавии длятся с сентября. Жители страны в ходе демонстраций требуют отставки президента Санду и скандируют: "Америка, иди домой!" 9 октября антиправительственный митинг в Кишинёве собрал около 60 тысяч человек — митингующие призывали правительство уйти в отставку и требовали досрочных выборов в Парламент.