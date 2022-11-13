Дмитрий Губерниев поздравил россиян с Днём доброты

Популярный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев поздравил своих подписчиков со Всемирным днём доброты. Его читатели уже согласились с этим утверждением, а также поздравили друг друга в комментариях.

"Всех с днём доброты! С моим днём, ибо добрый я…" — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Всемирный день доброты отмечается 13 ноября, он был учреждён в 1998 году "Всемирным движением доброты" (японская организация, объединившая волонтёров из разных стран). Праздник популярен в 28 странах мира, и его цель — сделать доброту стандартом, которому будут следовать все люди на Земле.