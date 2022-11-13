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13 ноября, 12:02

Синоптики рассказали, когда в Москву придёт зима с морозами и снегопадами

Метеорологическая зима придёт в Москву 15 ноября

Метеорологическая зима придёт в Москву 15 ноября, а сопровождаться это будет минусовыми температурами, снегопадом и гололёдом на дорогах. Об этом сообщают "Метеовести".

Уже в ночь на понедельник в столице температура воздуха опустится до нуля, а вторник станет настоящим Рубиконом между временами года. Ночью похолодает до -5 градусов, а днём столбики термометров будут находиться в районе отметки 0... -2. Уже вечером 15 ноября начнётся снегопад, который усилится в ночь на среду и будет сопровождаться метелями.

А вот по-настоящему зимние морозы могут прийти в Москву в ночь на четверг: синоптики ожидают похолодания до -10 градусов. К этому времени в столице образуется снежный покров. Добавим, что примерно такая же ситуация будет наблюдаться до конца наступающей недели.

Москвичей предупредили о штормовом ветре и арктическом вторжении 13 ноября

Москвичей предупредили о штормовом ветре и арктическом вторжении 13 ноября

Ранее Лайф рассказывал, что 12 ноября в Москве был побит температурный рекорд. Так, столбики термометров поднялись до отметки 9,6 градуса.

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ТАСС / Михаил Джапаридзе

Артур Белкин

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