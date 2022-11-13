Синоптики рассказали, когда в Москву придёт зима с морозами и снегопадами

Метеорологическая зима придёт в Москву 15 ноября, а сопровождаться это будет минусовыми температурами, снегопадом и гололёдом на дорогах. Об этом сообщают "Метеовести".

Уже в ночь на понедельник в столице температура воздуха опустится до нуля, а вторник станет настоящим Рубиконом между временами года. Ночью похолодает до -5 градусов, а днём столбики термометров будут находиться в районе отметки 0... -2. Уже вечером 15 ноября начнётся снегопад, который усилится в ночь на среду и будет сопровождаться метелями.

А вот по-настоящему зимние морозы могут прийти в Москву в ночь на четверг: синоптики ожидают похолодания до -10 градусов. К этому времени в столице образуется снежный покров. Добавим, что примерно такая же ситуация будет наблюдаться до конца наступающей недели.