Прибывшего на саммит G20 Лаврова встретили почётный караул и танцовщицы

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл на остров Бали, чтобы принять участие в саммите "Большой двадцатки" (G20). Кадры с церемонии встречи российского дипломата в индонезийском аэропорту публикует официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл на Бали, чтобы принять участие в саммите "Большой двадцатки" (G20). Видео © t.me / Мария Захарова

"Сергей Лавров прибыл в Индонезию. Его встречали почётный караул, торжественный танец и молнии на всё небо. Подготовка на 100%", — написала она в телеграм-канале.