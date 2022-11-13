Прибывшего на саммит G20 Лаврова встретили почётный караул и танцовщицы
Лавров прилетел на Бали для участия в саммите G20
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл на остров Бали, чтобы принять участие в саммите "Большой двадцатки" (G20). Кадры с церемонии встречи российского дипломата в индонезийском аэропорту публикует официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл на Бали, чтобы принять участие в саммите "Большой двадцатки" (G20). Видео © t.me / Мария Захарова
"Сергей Лавров прибыл в Индонезию. Его встречали почётный караул, торжественный танец и молнии на всё небо. Подготовка на 100%", — написала она в телеграм-канале.
Напомним, саммит G20 состоится на Бали 15–16 ноября. Президент РФ Владимир Путин не поедет на эту встречу. Российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров, который прибыл в Индонезию из Камбоджи, где он выступал в рамках Восточноазиатского саммита. Известно, что встречу G20 пропустит и украинский лидер Владимир Зеленский.
t.me / Мария Захарова