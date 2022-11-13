Трихолог объяснила, какой безобидный аксессуар для волос может привести к облысению

Постоянное перетягивание волос резинками портит волосы, которые не просто начинают ломаться и истончаться, но и выпадают. Об опасности безобидного аксессуара Лайфу рассказала врач-трихолог, дерматолог Людмила Егжина. По её словам, чем туже фиксируется резинка, тем последствия будут хуже.

"С давних пор выделили в трихологии такую алопецию (выпадение волос. — Прим. Лайфа), как тракционная, которая развивается в результате именно ношения резинок. И это место начинает лысеть локально, если везде волосы растут, то в этой зоне рост волос прекращается. Они сначала становятся истончёнными, падают, и в конечном итоге может зиять лысина", — объяснила она.

Врач посоветовала менять место крепления резинки на волосах, а также периодически заменять её на заколки и ленты. Как вариант — чередовать разные причёски, меняя конские хвосты на простые косы.