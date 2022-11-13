Не без роботов: Представлены самые вероятные сценарии вымирания человечества

Эксперты из шведского Фонда глобальных проблем провели исследование с Институтом будущего человечества Оксфордского университета на тему возможных причин вымирания человеческого вида. Выяснилось, что наибольшую опасность (10%) для людей несёт искусственный интеллект, который может стремиться к саморазвитию и потреблению максимального количества ресурсов. Не исключается, что человечество однажды может стать для него преградой.

Что касается ядерной войны, то здесь шансы оцениваются всего в 5%. Столько же учёные отвели возможной пандемии, фатальным изменениям климата и неизвестным глобальным угрозам. Ещё меньше у экологического коллапса и изобретения супероружия с помощью нанотехнологий.

Всего 1% специалисты отдали искусственно созданным патогенам, а огромному метеориту и того меньше — одну сотую. Наименьшую же опасность для нас представляют супервулканы. По мнению учёных, вероятность лавового апокалипсиса оценивается в две тысячных процента, говорится в материале РИА "Новости".