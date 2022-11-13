Не без роботов: Представлены самые вероятные сценарии вымирания человечества
Учёные представили самые вероятные сценарии вымирания человечества
Эксперты из шведского Фонда глобальных проблем провели исследование с Институтом будущего человечества Оксфордского университета на тему возможных причин вымирания человеческого вида. Выяснилось, что наибольшую опасность (10%) для людей несёт искусственный интеллект, который может стремиться к саморазвитию и потреблению максимального количества ресурсов. Не исключается, что человечество однажды может стать для него преградой.
Что касается ядерной войны, то здесь шансы оцениваются всего в 5%. Столько же учёные отвели возможной пандемии, фатальным изменениям климата и неизвестным глобальным угрозам. Ещё меньше у экологического коллапса и изобретения супероружия с помощью нанотехнологий.
Всего 1% специалисты отдали искусственно созданным патогенам, а огромному метеориту и того меньше — одну сотую. Наименьшую же опасность для нас представляют супервулканы. По мнению учёных, вероятность лавового апокалипсиса оценивается в две тысячных процента, говорится в материале РИА "Новости".
Лайф писал, что треть учёных считают, что искусственный интеллект может спровоцировать ядерную войну. При этом научное сообщество до сих пор не может солидаризироваться вокруг одной точки зрения на ИИ.