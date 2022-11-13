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13 ноября, 12:29

Шольц пытается склонить ещё одну страну к "правильной" позиции по Украине

Шольц призвал Вьетнам занять ясную позицию в вопросе Украины

Руководство Вьетнама должно занять "ясную позицию" в ситуации с украинским кризисом. Такое заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в Ханой. По его словам, специальная военная операция на Украине является "нарушением международного права" и несёт "опасные последствия".

"Небольшие страны больше не могут ощущать себя в безопасности в свете действий их более крупных и сильных соседей", — заявлял он. Его слова приводит DPA.

Шольц находится в турне по странам Азии, в ходе которого он посетит Сингапур и Бали, где примет участие в саммите G20. Предполагается, что на мероприятии он проведёт переговоры с американским лидером Джо Байденом, а также председателем КНР Си Цзиньпином по теме Украины.

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Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не позволял отговаривать его от переговоров с президентом России Владимиром Путиным по ситуации на Украине. Он выразил уверенность в том, что все хотят, чтобы "мир стал возможен". Шольц подчеркнул, что это является предметом всех переговоров, которые шли с президентом России.

Обложка ©

Shutterstock

Оксана Попова

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