Шольц пытается склонить ещё одну страну к "правильной" позиции по Украине
Шольц призвал Вьетнам занять ясную позицию в вопросе Украины
Руководство Вьетнама должно занять "ясную позицию" в ситуации с украинским кризисом. Такое заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в Ханой. По его словам, специальная военная операция на Украине является "нарушением международного права" и несёт "опасные последствия".
"Небольшие страны больше не могут ощущать себя в безопасности в свете действий их более крупных и сильных соседей", — заявлял он. Его слова приводит DPA.
Шольц находится в турне по странам Азии, в ходе которого он посетит Сингапур и Бали, где примет участие в саммите G20. Предполагается, что на мероприятии он проведёт переговоры с американским лидером Джо Байденом, а также председателем КНР Си Цзиньпином по теме Украины.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не позволял отговаривать его от переговоров с президентом России Владимиром Путиным по ситуации на Украине. Он выразил уверенность в том, что все хотят, чтобы "мир стал возможен". Шольц подчеркнул, что это является предметом всех переговоров, которые шли с президентом России.
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