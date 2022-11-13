Шольц пытается склонить ещё одну страну к "правильной" позиции по Украине

Руководство Вьетнама должно занять "ясную позицию" в ситуации с украинским кризисом. Такое заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в Ханой. По его словам, специальная военная операция на Украине является "нарушением международного права" и несёт "опасные последствия".

"Небольшие страны больше не могут ощущать себя в безопасности в свете действий их более крупных и сильных соседей", — заявлял он. Его слова приводит DPA.

Шольц находится в турне по странам Азии, в ходе которого он посетит Сингапур и Бали, где примет участие в саммите G20. Предполагается, что на мероприятии он проведёт переговоры с американским лидером Джо Байденом, а также председателем КНР Си Цзиньпином по теме Украины.