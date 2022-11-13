Папа римский процитировал Достоевского во время воскресной проповеди
Папа римский Франциск в очередной раз процитировал Фёдора Достоевского — своего любимого писателя. Отрывок из "Братьев Карамазовых" он прочёл во время традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра.
"Достоевский писал: "Не бойтесь греха людей, любите человека и во грехе его, ибо сие уж подобие божеской любви и есть верх любви на земле". Упорство — это отражение Божьей любви в мире, потому что Божья любовь верна, она никогда не меняется", — подчеркнул понтифик.
Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что Россия столкнулась с опасностями, которые бросают вызов "существованию страны". Кроме того, он сказал, что основной целью недругов нашей страны является ослабление Святой Руси — России, Украины, а также Белоруссии.
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