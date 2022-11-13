Папа римский процитировал Достоевского во время воскресной проповеди

Папа римский Франциск в очередной раз процитировал Фёдора Достоевского — своего любимого писателя. Отрывок из "Братьев Карамазовых" он прочёл во время традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра.

"Достоевский писал: "Не бойтесь греха людей, любите человека и во грехе его, ибо сие уж подобие божеской любви и есть верх любви на земле". Упорство — это отражение Божьей любви в мире, потому что Божья любовь верна, она никогда не меняется", — подчеркнул понтифик.