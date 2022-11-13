Денис Глушаков не смог объяснить своё отсутствие в заявке "Химок"

Полузащитник "Химок" Денис Глушаков, недавно заработавший ушиб, не смог объяснить своё отсутствие в заявке на матч 17-го тура РПЛ против "Сочи". Однако он уверен, что это не связано с недавней травмой.

"Ушиб прошёл уже давно... Вы, наверное, догадаетесь, кому вопрос задать. Не знаю, не ко мне вопрос", — сказал он в беседе с газетой "Спорт-Экспресс".