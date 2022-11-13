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13 ноября, 15:09

Денис Глушаков не смог объяснить своё отсутствие в заявке "Химок"

Полузащитник "Химок" Денис Глушаков, недавно заработавший ушиб, не смог объяснить своё отсутствие в заявке на матч 17-го тура РПЛ против "Сочи". Однако он уверен, что это не связано с недавней травмой.

"Ушиб прошёл уже давно... Вы, наверное, догадаетесь, кому вопрос задать. Не знаю, не ко мне вопрос", сказал он в беседе с газетой "Спорт-Экспресс".

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Лайф писал, что "Оренбург" обыграл "Краснодар" со счётом 5:1. Команда поднялась на седьмое место турнирной таблицы с 25 очками.

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ТАСС / Бухарев Олег

Матвей Шандрыголов

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