"Оренбург" обыграл "Краснодар" со счётом 5:1

Футбольный клуб "Оренбург" разгромил "Краснодар" со счётом 5:1 в домашнем матче 17-го тура чемпионата России. У победителей отличились Владимир Сычевой, забивший три мяча, а также Лукас Вера и Джимми Марин. У проигравших единственный гол принёс Алексей Ионов.

Такой результат обеспечил "Оренбургу" 25 очков и крупнейшую победу в РПЛ, благодаря которой команда поднялась на седьмое место турнирной таблицы. Кубанский клуб расположился на восьмом месте, имея то же количество очков.