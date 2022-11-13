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13 ноября, 14:35

"Оренбург" обыграл "Краснодар" со счётом 5:1

Футбольный клуб "Оренбург" разгромил "Краснодар" со счётом 5:1 в домашнем матче 17-го тура чемпионата России. У победителей отличились Владимир Сычевой, забивший три мяча, а также Лукас Вера и Джимми Марин. У проигравших единственный гол принёс Алексей Ионов.

Такой результат обеспечил "Оренбургу" 25 очков и крупнейшую победу в РПЛ, благодаря которой команда поднялась на седьмое место турнирной таблицы. Кубанский клуб расположился на восьмом месте, имея то же количество очков.

"Зенит" обыграл "Торпедо" со счётом 2:0 в матче 17-го тура РПЛ

"Зенит" обыграл "Торпедо" со счётом 2:0 в матче 17-го тура РПЛ

Лайф писал, что выведенный из основного состава "Зенита" Дмитрий Чистяков рассказал, чему его научила история с ошибкой на поле. Он заявил, что никого не обвиняет и признаёт собственную вину.

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ТАСС / Новодережкин Антон

Матвей Шандрыголов

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