"Оренбург" обыграл "Краснодар" со счётом 5:1
Футбольный клуб "Оренбург" разгромил "Краснодар" со счётом 5:1 в домашнем матче 17-го тура чемпионата России. У победителей отличились Владимир Сычевой, забивший три мяча, а также Лукас Вера и Джимми Марин. У проигравших единственный гол принёс Алексей Ионов.
Такой результат обеспечил "Оренбургу" 25 очков и крупнейшую победу в РПЛ, благодаря которой команда поднялась на седьмое место турнирной таблицы. Кубанский клуб расположился на восьмом месте, имея то же количество очков.
Лайф писал, что выведенный из основного состава "Зенита" Дмитрий Чистяков рассказал, чему его научила история с ошибкой на поле. Он заявил, что никого не обвиняет и признаёт собственную вину.
ТАСС / Новодережкин Антон