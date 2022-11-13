В киевском метро началась страшная давка из-за распыления газа

Люди устроили давку на станции "Театральная" киевского метро, предварительной причиной называют распыление газа из баллончика. Об этом сообщает в Telegram украинское издание "Страна.ua".

Давка в киевском метро после распыления газового баллончика. Видео © Telegram / "Страна.ua"

На прикреплённых к публикации кадрах видно, как толпа пытается подняться по эскалаторам, чтобы выбраться со станции. Некоторые закрывают лица и карабкаются наверх по устойчивой части эскалатора.