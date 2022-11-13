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13 ноября, 14:18
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Момент взрыва в центре Стамбула попал на камеры уличного наблюдения

Момент подрыва на одной из оживлённых улиц в Стамбуле попал в объектив камеры наблюдения. Судя по видео, взрыв оказался очень мощный, попавшие в его эпицентр прохожие остаются лежать на дороге после того, как дым рассеялся.

Момент взрыва в Стамбуле. Видео © Twitter / Jupiter

Предварительной версией местная полиция называет теракт. Жителей соседних улиц эвакуируют. Информации о том, есть ли среди пострадавших россияне, на данный момент нет.

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Как сообщалось, на оживлённой пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула произошёл мощный взрыв. По предварительной информации, 11 человек пострадали. Место ЧП оцеплено, работают полицейские и сотрудники скорой помощи.

Обложка ©

Twitter / Jupiter

Татьяна Миссуми

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