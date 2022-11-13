Момент взрыва в центре Стамбула попал на камеры уличного наблюдения
Момент подрыва на одной из оживлённых улиц в Стамбуле попал в объектив камеры наблюдения. Судя по видео, взрыв оказался очень мощный, попавшие в его эпицентр прохожие остаются лежать на дороге после того, как дым рассеялся.
Момент взрыва в Стамбуле. Видео © Twitter / Jupiter
Предварительной версией местная полиция называет теракт. Жителей соседних улиц эвакуируют. Информации о том, есть ли среди пострадавших россияне, на данный момент нет.
Как сообщалось, на оживлённой пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула произошёл мощный взрыв. По предварительной информации, 11 человек пострадали. Место ЧП оцеплено, работают полицейские и сотрудники скорой помощи.
Twitter / Jupiter