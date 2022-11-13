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13 ноября, 14:06

Украинские военные обстреляли город Алёшки в Херсонской области

ВСУ нанесли удар по городу Алёшки в Херсонской области, находящемуся на противоположном берегу Днепра от Херсона. Об этом журналистам рассказал представитель районной администрации.

"Были сегодня обстрелы. Были и автоматные очереди, и взрывы", — пояснил он. О пострадавших информации нет.

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Ранее глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев заявил, что после очередного обстрела со стороны украинской армии Каховская гидроэлектростанция получила "грандиозные" повреждения. Вместе с тем, по его словам, есть надежда, что восстановят её достаточно быстро.

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ТАСС / Егор Алеев

Татьяна Миссуми

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