Украинские военные обстреляли город Алёшки в Херсонской области

ВСУ нанесли удар по городу Алёшки в Херсонской области, находящемуся на противоположном берегу Днепра от Херсона. Об этом журналистам рассказал представитель районной администрации.

"Были сегодня обстрелы. Были и автоматные очереди, и взрывы", — пояснил он. О пострадавших информации нет.