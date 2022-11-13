Путин поручил демобилизовать студентов ДНР и ЛНР
Президент РФ Владимир Путин. Фото © Antonio Masiello / Getty Images
Президент РФ Владимир Путин распорядился провести демобилизацию ранее призванных на военную службу студентов ДНР и ЛНР и организовать их возвращение домой для продолжения обучения. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, напомнив, что они были мобилизованы до вступления республик в состав РФ.
"В настоящее время силы народной милиции интегрированы в Вооружённые силы РФ после вступления ДНР и ЛНР в состав России. Путин дал поручение провести демобилизацию студентов и организовать их возвращение к месту обучения", — сказал представитель Кремля.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что власти должны обеспечить денежное довольствие граждан, подпавших под частичную мобилизацию, на уровне не менее 195 тысяч рублей в месяц. А 3 ноября им был подписан указ о единовременной выплате.