НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
13 ноября, 13:12

Путин поручил демобилизовать студентов ДНР и ЛНР

<p>Президент РФ Владимир Путин. Фото © Antonio Masiello / Getty Images</p>

Президент РФ Владимир Путин. Фото © Antonio Masiello / Getty Images

Президент РФ Владимир Путин распорядился провести демобилизацию ранее призванных на военную службу студентов ДНР и ЛНР и организовать их возвращение домой для продолжения обучения. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, напомнив, что они были мобилизованы до вступления республик в состав РФ.

"В настоящее время силы народной милиции интегрированы в Вооружённые силы РФ после вступления ДНР и ЛНР в состав России. Путин дал поручение провести демобилизацию студентов и организовать их возвращение к месту обучения", — сказал представитель Кремля.

Мобилизованные и военнослужащие россияне начали получать выплаты в 195 тысяч рублей

Мобилизованные и военнослужащие россияне начали получать выплаты в 195 тысяч рублей

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что власти должны обеспечить денежное довольствие граждан, подпавших под частичную мобилизацию, на уровне не менее 195 тысяч рублей в месяц. А 3 ноября им был подписан указ о единовременной выплате.

Андрей Бражников

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров