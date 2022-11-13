Путин поручил демобилизовать студентов ДНР и ЛНР

Президент РФ Владимир Путин распорядился провести демобилизацию ранее призванных на военную службу студентов ДНР и ЛНР и организовать их возвращение домой для продолжения обучения. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, напомнив, что они были мобилизованы до вступления республик в состав РФ.

"В настоящее время силы народной милиции интегрированы в Вооружённые силы РФ после вступления ДНР и ЛНР в состав России. Путин дал поручение провести демобилизацию студентов и организовать их возвращение к месту обучения", — сказал представитель Кремля.