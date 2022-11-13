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13 ноября, 13:55

В заброшенном доме в Запорожье найдены пакеты с мукой, начинённые взрывчаткой

<p>В Запорожской области в пакетах с мукой найдена взрывчатка. Фото © t.me / <a href="https://t.me/GUVDpoZO/672?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГУВД по Запорожской области</a></p>

В Запорожской области в пакетах с мукой найдена взрывчатка. Фото © t.me / ГУВД по Запорожской области

В посёлке Михайловка Запорожской области полицейские обнаружили взрывчатые вещества, спрятанные в пакеты с мукой. Об этом сообщили в областном ГУВД.

В Запорожье в муке найдена взрывчатка. Фото © t.me / ГУВД по Запорожской области

В Запорожье в муке найдена взрывчатка. Фото © t.me / ГУВД по Запорожской области

Изъятые упаковки со взрывчаткой в Запорожской области. Фото © t.me / ГУВД по Запорожской области

Изъятые упаковки со взрывчаткой в Запорожской области. Фото © t.me / ГУВД по Запорожской области

"Сотрудники уголовного розыска Васильевского района, при проведении оперативно-розыскных мероприятий, выявили в одном из заброшенных домовладений посёлка Михайловка Васильевского района взрывчатые вещества, которые были запечатаны в пакеты с мукой", — рассказали в ведомстве.

Как уточняется, изъято 23 запечатанных пачки с мукой весом по одному килограмму каждая, в 13 из них найдено взрывчатое вещество "Тетрил". По данным полиции, собственник дома — участник так называемого "АТО", который уже несколько лет не появлялся по месту жительства. Проводится проверка.

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Татьяна Миссуми

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