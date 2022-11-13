В заброшенном доме в Запорожье найдены пакеты с мукой, начинённые взрывчаткой

В посёлке Михайловка Запорожской области полицейские обнаружили взрывчатые вещества, спрятанные в пакеты с мукой. Об этом сообщили в областном ГУВД.

В Запорожье в муке найдена взрывчатка. Фото © t.me / ГУВД по Запорожской области

Изъятые упаковки с взрывчаткой в Запорожской области. Фото © t.me / ГУВД по Запорожской области

"Сотрудники уголовного розыска Васильевского района при проведении оперативно-разыскных мероприятий выявили в одном из заброшенных домовладений посёлка Михайловка Васильевского района взрывчатые вещества, которые были запечатаны в пакеты с мукой", — рассказали в ведомстве.

Как уточняется, изъято 23 запечатанных пачки с мукой весом по одному килограмму каждая, в 13 из них найдено взрывчатое вещество "Тетрил". По данным полиции, собственник дома — участник так называемой АТО, который уже несколько лет не появлялся по месту жительства. Проводится проверка.