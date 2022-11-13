Минимум 11 человек пострадало в результате взрыва в центре Стамбула

"Пока на улице царила паника, на место происшествия были отправлены многочисленные полицейские, пожарные и медицинские бригады. Репортёр Хасан Йылдырым, который был подключён к прямой трансляции CNN Türk, сообщил, что 11 человек получили ранения", — сообщил телеканал и добавил, что официального сообщения о причинах ЧП пока не поступало.

Напомним, сегодня на оживлённой пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула произошёл мощный взрыв. Момент ЧП попал на камеры телефонов местных жителей и туристов, они опубликовали жуткие кадры в "Твиттере". На них видно, что ни о чём не подозревающие люди средь бела дня гуляют по одной из самых популярных турецких улиц. Внезапно раздаётся взрыв и улицу озаряет яркая вспышка, после которой люди в панике разбежались по сторонам. На данный момент территория оцеплена силовиками.