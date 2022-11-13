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13 ноября, 14:04

Глава МИД Франции шокировала пользователей Twitter признанием о США

Пользователей Twitter шокировали слова главы МИД Франции о зависимости ЕС от США

Пользователи Twitter одобрили слова главы МИД Франции Катрин Колонны о том, что Европе нужна автономия от США. По их мнению, Парижу давно пора "гнуть свою линию".

"Всё правильно, нужно гнуть свою линию и отстаивать свои национальные интересы, а не США", — написал один из комментаторов.

Другой обратил внимание, что европейские власти даже не скрывают, что настолько зависимы от американского руководства. По мнению читателей, Вашингтону удалось оторвать ЕС от России и "превратить Европу в свою колонию и рынок сбыта товаров". Сейчас "существует постоянное непонимание выбора, сделанного Францией и Европейским союзом в отношении России", — уточнил один из авторов.

"Бедная Европа, это до чего же нужно было опуститься, чтобы только сейчас увидеть и понять, какие интересы отстаивают США", — подчеркнул ещё один юзер.

МИД Франции неожиданно предостерёг от попыток изоляции России

МИД Франции неожиданно предостерёг от попыток изоляции России

Напомним, министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что Европе следует искать большей автономии от США, чтобы не ждать результатов выборов в Америке в напряжении. Однако она уточнила, что это не означает большего дистанцирования от Соединённых Штатов.

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Getty Images / Antoine Gyori / Corbis

Татьяна Миссуми

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