Пользователи Twitter одобрили слова главы МИД Франции Катрин Колонны о том, что Европе нужна автономия от США. По их мнению, Парижу давно пора "гнуть свою линию".





"Всё правильно, нужно гнуть свою линию и отстаивать свои национальные интересы, а не США", — написал один из комментаторов.

Другой обратил внимание, что европейские власти даже не скрывают, что настолько зависимы от американского руководства. По мнению читателей, Вашингтону удалось оторвать ЕС от России и "превратить Европу в свою колонию и рынок сбыта товаров". Сейчас "существует постоянное непонимание выбора, сделанного Францией и Европейским союзом в отношении России", — уточнил один из авторов.

"Бедная Европа, это до чего же нужно было опуститься, чтобы только сейчас увидеть и понять, какие интересы отстаивают США", — подчеркнул ещё один юзер.