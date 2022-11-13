Глава МИД Франции шокировала пользователей Twitter признанием о США
Пользователей Twitter шокировали слова главы МИД Франции о зависимости ЕС от США
Пользователи Twitter одобрили слова главы МИД Франции Катрин Колонны о том, что Европе нужна автономия от США. По их мнению, Парижу давно пора "гнуть свою линию".
"Всё правильно, нужно гнуть свою линию и отстаивать свои национальные интересы, а не США", — написал один из комментаторов.
Другой обратил внимание, что европейские власти даже не скрывают, что настолько зависимы от американского руководства. По мнению читателей, Вашингтону удалось оторвать ЕС от России и "превратить Европу в свою колонию и рынок сбыта товаров". Сейчас "существует постоянное непонимание выбора, сделанного Францией и Европейским союзом в отношении России", — уточнил один из авторов.
"Бедная Европа, это до чего же нужно было опуститься, чтобы только сейчас увидеть и понять, какие интересы отстаивают США", — подчеркнул ещё один юзер.
Напомним, министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что Европе следует искать большей автономии от США, чтобы не ждать результатов выборов в Америке в напряжении. Однако она уточнила, что это не означает большего дистанцирования от Соединённых Штатов.
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