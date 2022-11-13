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13 ноября, 13:57

Белый дом обещал ВСУ новый пакет военной помощи в ближайшие пару недель

Салливан: Вашингтон отправит Киеву новый пакет военной помощи в ближайшие пару недель

Вашингтон отправит Киеву новый пакет военной помощи в следующие пару недель. Такое заявление сделал помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Будет ещё один [пакет помощи] в следующие пару недель, он поступит примерно по тому же графику и будет приблизительно такого же масштаба, как и в последние несколько недель и месяцев", — отметил он в ходе выступления на брифинге.

Салливан подчеркнул, что поддержка Украины со стороны Америки уменьшаться не будет — речь идёт о её частоте и интенсивности.

ВСУ за год получили более 13 миллионов единиц оружия и техники

ВСУ за год получили более 13 миллионов единиц оружия и техники

Стоит отметить, что ранее экс-помощница сенатора от штата Юта Кэтрин Томпсон потребовала остановить финансирование ВСУ. По её словам, новые члены Конгресса США должны предложить соответствующий законопроект.

Обложка ©

Getty Images / Alex Wong

Никита Осипов

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