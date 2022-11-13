Минюст с декабря начнёт публиковать СНИЛС и ИНН иноагентов

Министерство юстиции с 1 декабря начнёт публиковать в едином реестре персональные данные иностранных агентов. В их числе дата рождения, СНИЛС, а также ИННН. Соответствующее распоряжение сегодня подписал глава кабмина Михаил Мишустин.

Таким образом, теперь в реестре иноагентов будут указаны инициалы лица, его дата рождения, основания включения с указанием конкретных норм ФЗ, ИНН, СНИЛС, а также даты принятия Минюстом решения о включении в реестр и исключения из него. Изменения касаются физических и юридических лиц.

Ранее Лайф писал, что Минюст включил немецкое НПО "Декабристы"* в список нежелательных. Такое решение было принято в соответствии с федеральным законом "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации".