В Сеть слили кадры из нового шутера Transformers Rise

В Сети опубликованы кадры из новой игры-шутера в серии "Трансформеры" под названием Transformers Rise. Как сообщает ScreenRant, их в ютуб-канале разместил пользователь с ником DpzLuna.

Кадры из нового шутера Transformers Rise. Видео © YouTube / DpzLuna

На видео, в частности, запечатлены десептиконы, кроме этого, в ролике можно увидеть некоторых членов фракции людей. Стоит отметить, что за кадром слышится голос предводителя автоботов Оптимуса Прайма: герой рассказывает о нанороботах, которые опасны для трансформеров и человечества.

Добавим, что над разработкой продукта трудится студия Certain Affinity. По данным ScreenRant, Transformers Rise не будет ремейком фильма или сиквелом уже вышедших игровых серий. Точной информации о том, когда новый шутер будет анонсирован, нет.