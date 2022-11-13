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13 ноября, 13:30

В Сеть слили кадры из нового шутера Transformers Rise

В Сети опубликованы кадры из новой игры-шутера в серии "Трансформеры" под названием Transformers Rise. Как сообщает ScreenRant, их в ютуб-канале разместил пользователь с ником DpzLuna.

Кадры из нового шутера Transformers Rise. Видео © YouTube / DpzLuna

На видео, в частности, запечатлены десептиконы, кроме этого, в ролике можно увидеть некоторых членов фракции людей. Стоит отметить, что за кадром слышится голос предводителя автоботов Оптимуса Прайма: герой рассказывает о нанороботах, которые опасны для трансформеров и человечества.

Добавим, что над разработкой продукта трудится студия Certain Affinity. По данным ScreenRant, Transformers Rise не будет ремейком фильма или сиквелом уже вышедших игровых серий. Точной информации о том, когда новый шутер будет анонсирован, нет.

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Обложка ©

YouTube / DpzLuna

Никита Осипов

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