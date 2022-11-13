На Крымском мосту восстановили два из четырёх пролётов
Хуснуллин сообщил об установке второго пролёта Крымского моста
Надвижка второго пролёта Крымского моста, который пострадал в результате диверсии, завершена. Об этом сообщил в телеграм-канале вице-премьер РФ Марат Хуснуллин и показал кадры с места работ в Керченском проливе.
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал о завершении надвижки второго пролёта Крымского моста. Видео © t.me / Марат Хуснуллин
"Одно из значимых событий недели — это надвижка двух пролётов на Крымском мосту. Каждый пролёт по 300 тонн, всего нам нужно восстановить четыре, и в декабре мы должны завершить работы по восстановлению разрушенной части и перейти на левую часть, по которой сегодня идёт движение", — уточнил он.
Вице-премьер подчеркнул, что все работы по ремонту идут в соответсвии с графиком "несмотря на то, что каждый третий день бывает шторм и не даёт работать с моря".
Напомним, что 8 октября на Крымском мосту произошёл теракт, в ходе которого на дорожном полотне подорвался начинённый взрывчаткой грузовик. Из-за происшествия были повреждены пролёты конструкции. Вице-премьер Марат Хуснуллин уже отчитался о монтаже одного из них.
t.me / Марат Хуснуллин