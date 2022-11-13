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13 ноября, 13:17

На Крымском мосту восстановили два из четырёх пролётов

Хуснуллин сообщил об установке второго пролёта Крымского моста

Надвижка второго пролёта Крымского моста, который пострадал в результате диверсии, завершена. Об этом сообщил в телеграм-канале вице-премьер РФ Марат Хуснуллин и показал кадры с места работ в Керченском проливе.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал о завершении надвижки второго пролёта Крымского моста. Видео © t.me / Марат Хуснуллин

"Одно из значимых событий недели — это надвижка двух пролётов на Крымском мосту. Каждый пролёт по 300 тонн, всего нам нужно восстановить четыре, и в декабре мы должны завершить работы по восстановлению разрушенной части и перейти на левую часть, по которой сегодня идёт движение", — уточнил он.

Вице-премьер подчеркнул, что все работы по ремонту идут в соответсвии с графиком "несмотря на то, что каждый третий день бывает шторм и не даёт работать с моря".

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Напомним, что 8 октября на Крымском мосту произошёл теракт, в ходе которого на дорожном полотне подорвался начинённый взрывчаткой грузовик. Из-за происшествия были повреждены пролёты конструкции. Вице-премьер Марат Хуснуллин уже отчитался о монтаже одного из них.

Обложка ©

t.me / Марат Хуснуллин

Татьяна Миссуми

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