На Крымском мосту восстановили два из четырёх пролётов

Надвижка второго пролёта Крымского моста, который пострадал в результате диверсии, завершена. Об этом сообщил в телеграм-канале вице-премьер РФ Марат Хуснуллин и показал кадры с места работ в Керченском проливе.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал о завершении надвижки второго пролёта Крымского моста. Видео © t.me / Марат Хуснуллин

"Одно из значимых событий недели — это надвижка двух пролётов на Крымском мосту. Каждый пролёт по 300 тонн, всего нам нужно восстановить четыре, и в декабре мы должны завершить работы по восстановлению разрушенной части и перейти на левую часть, по которой сегодня идёт движение", — уточнил он.