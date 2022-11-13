Политехнический университет Каталонии отменил фотовыставку пресс-офицера полка "Азов"* Дмитрия Козацкого с позывным Орест. Организаторы приняли такое решение, когда ознакомились с многочисленными жалобами на работы азовца, его биографией и "узнали", что тот является поклонником нацистской идеологии.

В разоблачении нациста значительную роль сыграл украинский оппозиционер и блогер Анатолий Шарий. Он опубликовал самые "интересные" работы, которые нашёл в соцсетях Козацкого, в том числе фото с пирогом со свастикой.

В вузе, где должна была состояться выставка, заверили, что якобы не знали о взглядах Козацкого. В своём официальном аккаунте в "Твиттере" UPC указала, что "работы были изъяты, а университет категорически отвергает идеи нацизма и сожалеет о сложившейся ситуации".

Шарий добавил, что также связался по этому вопросу с несколькими влиятельными журналистами из Испании. А после отмены выставки блогер поблагодарил всех причастных, кто помогал отправлять каталонскому университету жалобы в отношении работ Козацкого.

В прошлом месяце бойцы украинского батальона "Азов" прилетели в США на встречу со студентами ведущих американских вузов. Посол РФ в США Анатолий Антонов отметил, что Вашингтон показал свою готовность прославлять нацизм, желая "очернить и отменить Россию".