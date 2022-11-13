Глава Генштаба Британии отказался подтолкнуть Зеленского к переговорам с Москвой

Лондон не станет давить на Киев и подталкивать украинского лидера Владимира Зеленского к переговорам с российской стороной, так как он сам должен принять такое решение. Об этом сообщил в интервью Би-би-си начальник штаба обороны Вооружённых сил Великобритании адмирал Тони Радакин.

"Такие решения — за президентом Зеленским. Я полагаю, мы дали ясно понять, что поддерживаем Украину. Нам нужно быть уважительными и признать, что именно президент Зеленский определит для своей страны подходящий момент для переговоров", — заявил Радакин.