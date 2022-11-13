НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
13 ноября, 13:03

Глава Генштаба Британии отказался подтолкнуть Зеленского к переговорам с Москвой

Лондон не станет давить на Киев и подталкивать украинского лидера Владимира Зеленского к переговорам с российской стороной, так как он сам должен принять такое решение. Об этом сообщил в интервью Би-би-си начальник штаба обороны Вооружённых сил Великобритании адмирал Тони Радакин.

"Такие решения — за президентом Зеленским. Я полагаю, мы дали ясно понять, что поддерживаем Украину. Нам нужно быть уважительными и признать, что именно президент Зеленский определит для своей страны подходящий момент для переговоров", — заявил Радакин.

Блинкен заявил, что Киев должен сам определить время мирных переговоров с Москвой

Блинкен заявил, что Киев должен сам определить время мирных переговоров с Москвой

Ранее депутат Верховной рады Давид Арахамия высказался о возможных сроках новых переговоров между Россией и Украиной. Они могут произойти во второй половине 2023 года, считает глава украинской делегации на весенних переговорах в Белоруссии.

Обложка ©

Getty Images / Omer Messinger

Оксана Попова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров