Компания Sony запретила россиянам создавать аккаунты в турецком PlayStation Store

Компания Sony ограничила россиянам доступ к созданию новых аккаунтов в турецкой версии PlayStation Store, пишет издание Rozetked. При попытке регистрации учётной записи сайт PS выдаёт ошибку.

На ограничения впервые пожаловались 12 ноября, изначально они касались только веб-версии сайта PlayStation. При этом пользователи отметили, что VPN не помогает. Потом юзеры заявили, что турецкий сервис ограничил доступ при регистрации с консолей.

Согласно Rozetked, кому-то удаётся завести аккаунт благодаря VPN и использованию электронной почты сервиса Gmail. Также регистрироваться получается с самой территории Турции даже при использовании российских почтовых сервисов.

Турецкие аккаунты, созданные до появления ограничений, работают как раньше. Однако и здесь некоторые пользователи пожаловались на невозможность пополнения баланса аккаунта при помощи сервиса Oldubil.