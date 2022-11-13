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13 ноября, 13:16

Компания Sony запретила россиянам создавать аккаунты в турецком PlayStation Store

Компания Sony ограничила россиянам доступ к созданию новых аккаунтов в турецкой версии PlayStation Store, пишет издание Rozetked. При попытке регистрации учётной записи сайт PS выдаёт ошибку.

На ограничения впервые пожаловались 12 ноября, изначально они касались только веб-версии сайта PlayStation. При этом пользователи отметили, что VPN не помогает. Потом юзеры заявили, что турецкий сервис ограничил доступ при регистрации с консолей.

Согласно Rozetked, кому-то удаётся завести аккаунт благодаря VPN и использованию электронной почты сервиса Gmail. Также регистрироваться получается с самой территории Турции даже при использовании российских почтовых сервисов.

Турецкие аккаунты, созданные до появления ограничений, работают как раньше. Однако и здесь некоторые пользователи пожаловались на невозможность пополнения баланса аккаунта при помощи сервиса Oldubil.

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Shutterstock

Ирина Фальке

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