Кто ответит за "серую" зарплату и как доказать её существование: Разъяснение юриста

Порой работодатели пытаясь уйти от налогов стараются выплачивать "серую" или "чёрную" зарплату, которая никак не проходит через отчётность и ведомости. Как рассказала Лайфу адвокат, управляющий партнёр коллегии адвокатов "Антонова и партнёры" Екатерина Антонова, за подобные махинации руководитель может попасть под уголовную ответственность.

"Белая" зарплата — полностью декларируемый доход официально трудоустроенного сотрудника. В трудовом договоре она отражается в полном объёме. Фото ©

Как напомнила юрист, налоги работодатель платит именно по "белой" зарплате. Некоторые начальники выплачивают её по минимуму, для меньшей уплаты налогов, а основную часть оклада отдают в конверте — как "серую". Эта сумма не фиксируется в бухгалтерии, соответственно, и не подлежит налогообложению. Однако существует такое понятие, как "чёрная" заработная плата, которая несколько отличается от "серой".

"Чёрная" заработная плата является полностью неофициальной, то есть вся её сумма не проходит ни по ведомостям, ни через бухгалтерию. При этом работник, как вы понимаете, официально никак не оформлен в организации, с ним не заключается никаких договоров, всё держится исключительно на "честном слове". Поэтому работодатель не платит никаких налогов за такого работника", — пояснила эксперт.

Что касается "серой" зарплаты, то она зачастую состоит из оклада и неофициальной части, которая, как правило, больше прописанного в договоре оклада. Такая схема позволяет платить меньше налогов, но и незначительно отличается от "чёрной" заработной платы. При этом работодатель несёт ответственность и за "чёрную", и за "серую" выплату.

"Чёрная" зарплата — полностью неофициальная, вся её сумма не проходит ни по ведомостям, ни через бухгалтерию. В таком случае работник не оформлен в организации и за него не платят налогов. Фото © shutterstock

Если налоговая служба или прокуратура заметят заниженные цифры в декларации, то они могут взять подозрительного руководителя на карандаш, а также инициировать проверку. Для её проведения основанием будет являться и письменное заявление работника в эти ведомства. Если по результатам мониторинга будут выявлены нарушения, то недобросовестному начальнику грозит наказание.

Так, за неполную уплату налогов и страховых взносов работодателю грозит наказание по статьям Налогового кодекса: штраф 20% от невыплаченной суммы налога, выплата всех скрытых средств и пени за просрочку. Собеседница Лайфа предупредила, что если докажут злой умысел руководителя, то штраф за "серую" зарплату увеличивается на 40%. Также ему грозят и персональные санкции — до 10 тысяч рублей, при повторном нарушении — до 20 тысяч рублей или дисквалификация до года.

Наказание за сокрытие подлинного числа работников и игнорирование обязанностей налогового агента предусматривает штраф 20–40% от суммы неуплаченных налогов и начисление пени. Фото © Shutterstock

"Иногда работодателя могут привлечь к ответственности за выплату "чёрной" и "серой" зарплаты и по статье УК РФ. Так, согласно статье 199 УК за уклонение от уплаты налогов и страховых взносов и непредоставление налоговой декларации или включение в неё заведомо ложных сведений работодателю грозит штраф от 100 до 300 тысяч рублей, принудительные работы до двух лет, возможное лишение права занимать должность до трёх лет, арест на полгода и лишение свободы на два года", — предупредила Антонова.

Кроме того, если долг по налогам за три года составил свыше пяти миллионов рублей, а доля неуплаченных выплат составила более 25% от суммы начислений или был предварительный сговор, то наказание ужесточается. Таким нарушителям назначается штраф от 200 до 500 тысяч рублей, пять лет принудительных работ, а также возможное ограничение в деятельности до трёх лет. Также оно предусматривает лишение свободы сроком до шести лет, пояснила собеседница Лайфа.